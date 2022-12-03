Жена Дмитрия Диброва продемонстрировала идеальную фигуру в эксклюзивном купальнике

Полина Диброва поделилась снимками с Мальдивских островов. Фото: соцсети Полины Дибровой
Мама троих сыновей, модель, участница различных конкурсов красоты, жена известного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала в своих соцсетях о том, как отдохнула на Мальдивских островах.
К слову, этот курорт семья Дибровых посещает довольно часто.
Для этой поездки Полина Диброва специально сшила себе необычный купальник розово-телесного цвета с открытой спиной. Изысканным дополнением у нему стала пышная оборка.
Полина Диброва с удовольствием фотографировалась у бассейна и на берегу океана в этом эксклюзивном купальнике. Позже снимки многодетная мама опубликовала в своих соцсетях.
Подписчиков восхитила идеальная фигура Полины Дибровой. Сама модель отметила, что природа на островах фантастическая.
- И хочется соответствовать, - написала Полина в соцсетях.
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