Жительница Ростовской области разорилась, выставив дубленку на продажу

Полиция завела уголовное дело после кражи с банковской карты Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в Белой Калитве, 29-летняя женщина решила обновить гардероб. Начала с того, что на сайте с объявлениями выставила на продажу свою дубленку, которую считала вышедшей из моды.

Вскоре позвонил и покупатель. Мужчина рассказал трогательную историю о том, что хочет сделать подарок любимой, мечтающей о дубленке. После чего собеседник попросил продиктовать номер карты для того, чтобы, якобы, перевести деньги за товар. Дончанка назвала данные, а следом ей пришло смс-оповещение.

Покупатель попросил продиктовать код, указанный в нем. Он пояснил, что эти цифры ему нужно ввести для того, чтобы подтвердить перевод денег за дубленку.

После того, как и этот код был назван покупателю, женщина стала ждать поступления средств на карту. Но вместо этого с ее счета списалось больше 90 тысяч рублей. Только после этого женщина поняла, что ее обманули. Она написала заявление в полицию.

- Возбуждено дело по статье «Кража с банковского счета», подозреваемого разыскивают, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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