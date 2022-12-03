В Ростове стартовал конкурс на лучшую елочную игрушку, сделанную своими руками

В доснкой столице объявили конкурс на самые красивые елочные украшения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове городские парки объявили о начале ежегодной акции «Нарядим елку вместе». Любой желающий может сделать елочную игрушку на свой вкус. Требование к работам одно — главное, чтобы украшения были устойчивые и не падали с городских елок.

- Самые красивые игрушки украсят елку в парках Островского и «Осенний», - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

А дети возрастом до 14 лет, принявшие участие в акции, получат в подарок билеты на аттракционы в парках. Воспользоваться ими можно будет в теплое время года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодние спектакли 2022 - 2023 в Ростове-на-Дону: афиша, билеты, расписание

Подробная афиша новогодних спектаклей 2022 - 2023 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные театральные события (подробнее)