В Ростове стартовал конкурс на лучшую елочную игрушку, сделанную своими руками

В доснкой столице объявили конкурс на самые красивые елочные украшения
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове городские парки объявили о начале ежегодной акции «Нарядим елку вместе». Любой желающий может сделать елочную игрушку на свой вкус. Требование к работам одно — главное, чтобы украшения были устойчивые и не падали с городских елок.
- Самые красивые игрушки украсят елку в парках Островского и «Осенний», - сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
А дети возрастом до 14 лет, принявшие участие в акции, получат в подарок билеты на аттракционы в парках. Воспользоваться ими можно будет в теплое время года.
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