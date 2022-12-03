Как многодетная мама открыла кафе в Ростовской области

Мама троих детей открыла кафе с домашней кухней. Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Ростовской области, в городе Пролетарске, мама троих детей решила открыть свой бизнес.

О том, какую нишу занять, Наталья Плетнева думала недолго. Так как дома ей приходится готовить много, на всю семью, то выбор пал на кафе.

- Я шучу, что открыла столовую, чтобы не готовить дома. Сделали яркую вывеску с названием «Атмосфера», - говорит Наталья Плетнева.

В меню — домашняя еда: борщ, котлеты, рыба, селедка под шубой и оливье, а еще — выпечка.

Как рассказали в правительстве Ростовской области, дончанке была оказана поддержка — она получила полтора миллиона рублей под льготный процент.

К слову, кафе в виде сруба пользуется популярностью, особенно часто сюда приходят на обеды и ужины семьи с детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самая многодетная мама страны из Ростовской области собирается отправить в первый класс 83-го ребенка

Ростовчанка, готовившая детей к школе более 900 раз, рассказала, что нужно сделать перед новым учебным годом (подробнее)