В Каменске-Шахтинске сняли режим ЧС после улучшения качества воды

Качество воды постоянно проверяют специалисты
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростовской области, в Каменске-Шахтинском, власти города во время совещания обсудили острую для города тему — воду, текущую из кранов, и ее качество.
Дело в том, что исследования показали, что в ней содержатся опасные вещества - бромдихлорметан и дибромхлорметан. Поэтому людям были даны строгие рекомендации — использовать воду в технических целях.
Также в городе вводили режим ЧС.
Однако на совещании, которое прошло в пятницу, второго декабря, специалисты отчитались о том, что качество воды улучшилось, и теперь она не представляет опасности для здоровья.
В связи с этим режим ЧС сняли.
- Жители города могут использовать воду из систем водоснабжения без ограничений, - сообщили в городской администрации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Каменск-Шахтинском Ростовской области власти ввели режим ЧС
Действовать он будет до особого распоряжения (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
Начальник гидрометцентра рассказала, когда стихнет сильный ветер в Ростовской области
Рассказываем, как будет меняться погода в ближайшие дни (подробнее)