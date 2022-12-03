В Каменске-Шахтинске сняли режим ЧС после улучшения качества воды

Качество воды постоянно проверяют специалисты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в Каменске-Шахтинском, власти города во время совещания обсудили острую для города тему — воду, текущую из кранов, и ее качество.

Дело в том, что исследования показали, что в ней содержатся опасные вещества - бромдихлорметан и дибромхлорметан. Поэтому людям были даны строгие рекомендации — использовать воду в технических целях.

Также в городе вводили режим ЧС.

Однако на совещании, которое прошло в пятницу, второго декабря, специалисты отчитались о том, что качество воды улучшилось, и теперь она не представляет опасности для здоровья.

В связи с этим режим ЧС сняли.

- Жители города могут использовать воду из систем водоснабжения без ограничений, - сообщили в городской администрации.

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