В Ростове специалисты завершили прививочную компанию по гриппу, выполнив план на сто процентов

В Ростове боьше 500 тысяч человек сделали прививки от грипа к началу декабря Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице завершилась прививочная компания, стартовавшая в связи с началом сезона гриппа и ОРВИ.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, 377 тысяч взрослых и 138 тысяч детей в этом году сделали прививки от гриппа.

- План по вакцинации против сезонного заболевания в нашем городе выполнен на сто процентов, - написал сити-менеджер.

Отметим, что в городе продолжается вакцинация против коронавируса. Сделать ее можно в поликлинике по месту жительства.

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