В Ростове специалисты завершили прививочную компанию по гриппу, выполнив план на сто процентов

В Ростове боьше 500 тысяч человек сделали прививки от грипа к началу декабря
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В донской столице завершилась прививочная компания, стартовавшая в связи с началом сезона гриппа и ОРВИ.
Как рассказал в своем телеграм-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, 377 тысяч взрослых и 138 тысяч детей в этом году сделали прививки от гриппа.
- План по вакцинации против сезонного заболевания в нашем городе выполнен на сто процентов, - написал сити-менеджер.
Отметим, что в городе продолжается вакцинация против коронавируса. Сделать ее можно в поликлинике по месту жительства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Как я ночью делала прививку от коронавирса»: что ждет тех, кто решился на вакцинацию в Ростове
В донской столице стартовала круглосуточная вакцинация в ростовской больнице № 20 (подробнее)