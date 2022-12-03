В Ростове на парковке водитель сбил девушку и скрылся

Полицейские оперативно поймали нарушителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове, на проспекте Шолохова, на парковке возле кафе водитель за рулем «Лады Ларгус» наехал на девушку. По словам ростовчанки, мужчина сразу скрылся с места аварии.

- Я была с подругой, когда белая машина марки «Лада Ларгус» двигалась прямо на меня, подруга еле успела меня оттянуть, но авто все же задело меня, - рассказала в соцсетях ростовчанка.

По словам девушки, она почувствовала боль в ноге и на такси отправилась в больницу.

- Там мне сделали снимок, к счастью, перелома нет, но есть сильный ушиб голеностопа, - продолжила потерпевшая.

После врачебного осмотра ростовчанка написала в полицию заявление об аварии.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что правонарушителя уже нашли.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий для привлечения водителя к установленной законом ответственности, - прокомментировали в донском главке.

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