В Ростове из-за ремонта начнутся массовые отключения света с 5 по 9 декабря

Следующая рабочая неделя в Ростове начнется с отклбчения света Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону, с понедельника, 5 декабря, будут отключать электричество в разных районах города,сообщает сайт «Донэнерго». Это связано с плановыми ремонтным работами и техобслуживанием.

Так, в понедельник, 5 декабря, света не будет с девяти утра до шести вечера в домах, расположенных по следующим адресам: пер. Самарский 1-23, 2-38; пер. Ильменский 1-37, 2-36; пер. Волочаевский 1-35, 2-32; ул. Белорусская 151-189; ул. Костромская 1-27, 2-28; ул. Фучика 1-27, 2-28; ул. Татарская 47-73, 50-70; ул. Касторная 1-29, 2-30; пер. Дербентский 14-22, 11-17; ул. 1-я Киргизская 89-113, 124-168; 2-я Киргизская 88-110, 89-151; ул. Славинская 1-17, 2-24; пер. Мезенский 2-16, 79, 79А.

Во вторник, 6 декабря, света не будет с часу дня до четырех вечера по адресам: л. Содружества 84, 86, 90, 86/1, 88 .

Во вторник, 6 декабря, свет выключат с 9 утра до 12 дня по адресам: ул. Содружества 84, 86, 90, 86/1, 88

В среду, 7 декабря, с 9 до 16.00 света не будет по адресам: ул. Б. Садовая 47, 68-76; ул. Шаумяна 63, 57, 55, 84; пер. Газетный 41.

В четверг, 8 декабря, с 9 до 17.00 свет выключат в домах, расположенных по следующим адресам: ул. 30-летия Октября 100-185, 168-252; ул. Задонская 29-69; ул. Пескова 184-188; ул. Учебная 1-29, 41-49 .

В пятницу, 9 декабря, с 9 до 17.00 света не будет по адресам: ул. 30-лет Октября 219-293, 289А, 289Б, 314-352, 344А, 344Б, 348А; ул. Задонская 139-267, 176, 173А; ул. Пескова 194-204, 200А, 202А, 202Д .

В пятницу, 9 декабря, света не будет с 9 до 17.00 по адресам: ул. Герасименко 6/2, 8; ул. Погодина 3А, 5А, 7.

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