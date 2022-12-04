Пикантное фото в черном белье выложила в сеть обладательница титула «Мисс Россия»

Татьяна Котова часто выкладывает в соцсети свои снимки. Фото: соцсеть Татьяны Котовой

Модель и певица из Ростовской области, обладательница титула «Мисс Россия- 2006» Татьяна Котова, порадовала поклонников откровенной фотосессией. Артистка, которая сейчас строит карьеру в столице, опубликовала с своем блоге снимок, на котором она лежит на белоснежной кровати, повернувшись спиной к объективу камеры.

На блондинке — черный топ с воланами и бикини. Снимок Татьяна Котова прокомментировала так: «Наконец, поняла, кто я из диснеевских принцесс. Я — усталочка».

Фото собрало двести комментариев и сотни лайков.

- Ну ничего себе, какая красоточка, - написала одна из подписчиц.

- Прекрасная фигура, - отметила другая.

К слову, много лестных комментариев оставили и мужчины.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в интервью на радио «Комсомольска правда» Татьяна призналась, что ей сложно выбирать фото для соцсетей.

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