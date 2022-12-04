Ростовчанам предлагают бесплатно заняться спортом с инструктором

Бесплатные спортивные занятия проводят для ростовчан профессиональные тренеры. Фото: пресс-служба городской администрации

В Ростове-на-Дону, в нескольких районах города, устраивают бесплатные спортивные занятия для всех желающих. Тренировку проводят профессиональные тренеры.

В городской администрации рассказали, по каким адресам идут занятия.

Так, на Беляева, 26, инструктор учит детей футболу. Занятия подходят как мальчикам, так и девочкам.

На площадке на Коммунистическом,12/3 , тренер ведет дисциплину по общей спортивной подготовке.

А в переулке Жлобинском, 25, инструктор проводит занятия по физкультуре для детей от пяти лет и подростков.

- Запись на занятия открыта! Уточнить расписание можно по телефону 8 (863) 310-65-05, - добавили в пресс-службе администрации города.

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