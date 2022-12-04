Из-за низкого уровня воды в Дону пейзаж на левом берегу изменился до неузнаваемости

Так сейчас выглядит левый берег. Фото: группа в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"

В Ростове уровень воды в Дону из-за сильного ветра почти достиг критической отметки. Река сильно обмелела. Там, где еще пару недель назад стояла вода, сейчас образовалась суша.

По словам ростовчан, практически до неузнаваемости изменился пейзаж на левом берегу Дона. Так, рядом с парком, в реке появились отмели, напоминающие острова. Впрочем, похожая ситуация и на правом берегу, на набережной Дона.

Ветер согнал воду и в районе Зеленого острова, оголив стоковую трубу. Обмельчал и Таганрогский залив.

В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что сегодня, в воскресенье, 4 декабря, в Таганрогском заливе уровень воды может достигнуть критической отметки.

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