МЧС предупредило о снижении уровня воды до опасных отметок в Таганрогском заливе

Из-за ветра уровень понизился воды в Дону и в Таганрогком заливе. Фото: группа в "ВК" "Главный-новости Ростова-на-Дону"

В Таганрогском заливе Азовского моря, в том числе в портах Таганрога и Ейска, из-за восточного ветра произошел сильный сгон воды. Так, берег залива сейчас похож на пустыню. Там, где еще неделю назад стояла вода, сейчас - суша. Впрочем, сильно обмелел и Дон.

В связи с непогодой МЧС по Краснодарскому краю сообщило о том, что уровень воды в заливе в воскресенье, 4 декабря, может опуститься до опасных отметок и ниже.

Из-за непогоды остановлено судоходство, а жителям региона советуют, по возможности, оставаться дома.

Если ветер будет усиливаться, горожанам рекомендуют плотно закрыть окна, двери. В идеале окна защитить ставнями. Дома советуют иметь запас воды, еды и фонарик на случай отключения света.

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