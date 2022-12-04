Власти сообщили, что жителям Ростовской области не грозит новая волна мобилизации

Частичная мобилизация была завершена еще в октябре. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Частичная мобилизация завершена в Ростовской области и в других субъектах страны. Информации по поводу новых волн мобилизации нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

— Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена, — приводит издание слова Дмитрия Пескова.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу во время доклада президенту сообщил, что отправка призванных завершена, оповещение граждан прекращено. Позже информацию о завершении частичной мобилизации подтвердили региональные власти.

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