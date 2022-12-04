В центре Ростова прорвало трубу, вода тут же превратилась в снег

В центре города прорвало трубу. Фото: группа в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"

В Ростове-на-Дону, в центре города, на пересечении Пушкинской и Ворошиловского, в воскресенье днем, 4 декабря, прорвало трубу.

Об этом в городских пабликах рассказали очевидцы. По словам свидетелей инцидента, из-за сильного мороза вода вмиг превратилась в снег.

- Такой сугроб, хоть за санками беги, - написала в комментариях к посту ростовчанка.

А другой пользователь пошутил, отметив, что «зима, как всегда, пришла внезапно».

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что синоптики обещают заморозки на севере области. Температура опустится до минус 18.

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