В Ростове автомобиль такси врезался в здание гостиницы

В Ростове-на-Дону днем 4 декабря произошла авария с участием автомобиля такси. По предварительным данным, водитель не справился с управлением , «Рено» занесло на обочину, а после иномарка врезалась в стену гостиницы. Об инциденте в соцсетях рассказали очевидцы. В аварии никто не погиб и не пострадал. Машина получила механические повреждения — у авто сильно помят капот. В пресс-службе областной ГИБДД сообщили, что в дежурную часть заявление об аварии не поступало. Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в донской столице, на Западном, иномарка сбила мужчину на электросамокате. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Ростове на Стачки сбили мужчину на электросамокате Он получил серьезные травмы (подробнее)