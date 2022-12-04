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НовостиПроисшествия4 декабря 2022 14:42

В Ростове автомобиль такси врезался в здание гостиницы

ЧП произошло на Текучева
Анна ШИЛЯЕВА