Вертолетная компания выиграла у больницы в Ростове больше трех миллионов рублей

Вертолетная компания выиграла суд у больницы Фото: Андрей МАЛАХОВ

В Ростове арбитражный суд рассмотрел спор между одной из больниц и вертолетной компанией. Иск на медучреждение подало предприятие. Дело в том, что больница и вертолетная фирма заключили договор, согласно которому компания должна была осуществлять услуги в сфере санитарной авиации.

По договору, борт должен был быть в распоряжении медиков максимум через 90 минут после заявки, а судно должно было базироваться в радиусе не более 50 километров от Ростова-на-Дону. Сдача и приемка выполненных работ осуществлялись ежемесячно.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте суда, вертолетная компания считает, что выполнила свои обязательства, а вот больница не доплатила больше трех миллионов рублей.

В результате предприятие обратилось с иском в суд и выиграло его.

- Суд обязал больницу выплатить 3 351 200 рублей задолженности, а также 39 756 рублей расходов по оплате государственной пошлины, - следует из решения суда.

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