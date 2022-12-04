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НовостиОбщество4 декабря 2022 19:33

В школе Ростовской области открыли «Парты героев» в честь погибших в СВО бойцов

За такими партами будут сидеть школьники, проявившие себя в учебе или общественной жизни
Михаил СТРИЖЕВ
За такой партой смогут сидеть самые прилежные ученики.

За такой партой смогут сидеть самые прилежные ученики.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Багаевском районе Ростовской области в школе открыли «Парты героев». Их установили в честь выпускников школ, которые погибли во время исполнения воинского долга. Об этом сообщается на официальной странице районной администрации в соцсетях.

Напомним, проект «Парта героя» призвана рассказать школьникам о земляках, которые совершили доблестный поступок. На партах размещается QR-код, по которому можно перейти на сайт с информацией о героях. На таких местах могут сидеть только ученики, которые проявили себя в учебе или в общественной жизни.

По данным «Единой России», открытые в декабре парты посвящены трем героям. Двое из них погибли в ходе СВО, один — в Афганистане в 1982 году.