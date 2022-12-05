В Азовском море запретили массово вылавливать сазана

В 2022 году рекомендованный Росрыболовством объем вылова сазана составил 41 тонну. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 30 ноября Азово-Черноморское Росрыболовство запретило вылов сазана в Азовском море. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

- По состоянию на 30 ноября освоение рекомендованного объема сазана в Азовском море составило 100%, - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2022 году рекомендованный Росрыболовством объем вылова сазана составил 41 тонну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 20 апреля запретят вылов рыбы из некоторых водоемов Ростовской области

Под запретом окажет промысел на Дону и в Цимлянском водохранилище (подробнее)