В Азовском море запретили массово вылавливать сазана

В 2022 году рекомендованный Росрыболовством объем вылова сазана составил 41 тонну.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
С 30 ноября Азово-Черноморское Росрыболовство запретило вылов сазана в Азовском море. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
- По состоянию на 30 ноября освоение рекомендованного объема сазана в Азовском море составило 100%, - говорится в сообщении.
Отметим, что в 2022 году рекомендованный Росрыболовством объем вылова сазана составил 41 тонну.
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