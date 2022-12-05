Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 5:27

В Азовском море запретили массово вылавливать сазана

Улов 2022 года составил 41 тонну рыбы
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В 2022 году рекомендованный Росрыболовством объем вылова сазана составил 41 тонну.

В 2022 году рекомендованный Росрыболовством объем вылова сазана составил 41 тонну.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С 30 ноября Азово-Черноморское Росрыболовство запретило вылов сазана в Азовском море. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

- По состоянию на 30 ноября освоение рекомендованного объема сазана в Азовском море составило 100%, - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2022 году рекомендованный Росрыболовством объем вылова сазана составил 41 тонну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 20 апреля запретят вылов рыбы из некоторых водоемов Ростовской области

Под запретом окажет промысел на Дону и в Цимлянском водохранилище (подробнее)