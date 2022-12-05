В Ростовской области при пожаре в летней кухне погиб мужчина

В Белой Калитве Ростовской области во время пожара погиб 59-летний мужчина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Белой Калитве Ростовской области погиб 59-летний мужчина, отравившийся продуктами горения во время пожара в летней кухне. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

В настоящий момент полицейские устанавливают причины пожара. Возгорание на площади 36 квадратных метров тушили две пожарные машины и семеро спасателей.

Отметим, что возгорание летних кухонь на Дону происходит довольно часто. Так, в июле этого года в Таганроге сгорела летняя кухня и крыша частного дома из-за неосторожного обращения с огнем.

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