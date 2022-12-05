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НовостиОбщество5 декабря 2022 5:55

Власти Ростова-на-Дону составили реестр всех кладбищ города

В донской столице насчитали девять мест погребения
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В Ростове составили реестр всех кладбищ города.

В Ростове составили реестр всех кладбищ города.

Фото: Антон ФОКИН

Служба городских кладбищ Ростова-на-Дону провела учет мест захоронений на территории городских кладбищ и сформировала реестр кладбищ донской столице, которых насчитывается девять единиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Реестр был опубликован на сайте Ростовской-на-Дону городской Думы и Администрации города в разделе Департамента ЖКХ и энергетики.

Также власти рассказали, что Служба городских кладбищ Ростова-на-Дону занимается предоставлением бесплатного участка земли для погребения тела или праха на муниципальных кладбищах города, выдачей разрешения на погребение тела или праха рядом или в одну и ту же могилу с ранее погребенным супругом, родственником.

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