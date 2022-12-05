В Таганроге синоптики прогнозируют потепление до +5 градусов

Только в среду в городе ожидается потепление. Фото: Иван Макеев

В Таганроге ожидается потепление до +5 градусов. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

В понедельник, 5 декабря, в городе будет ветреная и морозная погода. Днем столбики термометров опустятся до -3 градусов, а в ночное время до -7. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду.

Вторник, 6 декабря, будет таким же морозным. Днем ожидается переменная облачность и до -3 градусов. Вечером температура упадет до -6. Ветер стихнет до девяти метров в секунду.

Только в среду в городе ожидается потепление. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а вечером снизится до -1. Скорость ветра сохранится до девяти метров в секунду.

В четверг и пятницу, 8 и 9 декабря, в городе будет пасмурно, а воздух прогреется до +2. Ночью ожидается +1 градус. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

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