В Таганроге синоптики прогнозируют потепление до +5 градусов

Только в среду в городе ожидается потепление.
Фото: Иван Макеев
В Таганроге ожидается потепление до +5 градусов. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.
В понедельник, 5 декабря, в городе будет ветреная и морозная погода. Днем столбики термометров опустятся до -3 градусов, а в ночное время до -7. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду.
Вторник, 6 декабря, будет таким же морозным. Днем ожидается переменная облачность и до -3 градусов. Вечером температура упадет до -6. Ветер стихнет до девяти метров в секунду.
Только в среду в городе ожидается потепление. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а вечером снизится до -1. Скорость ветра сохранится до девяти метров в секунду.
В четверг и пятницу, 8 и 9 декабря, в городе будет пасмурно, а воздух прогреется до +2. Ночью ожидается +1 градус. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
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