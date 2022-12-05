Депутаты Госдумы попросили вернуть бесплатный проезд для ветеранов труда Ростовской области

Теперь властям нужно внедрить электронную оплату проезда по всему региону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатора Василия Голубева попросили вернуть льготникам Ростовской области бесплатный проезд в общественном транспорте. Этот вопрос уже начали рассматривать на уровне региона, сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

- Мы с коллегами получили сотни обращений с просьбами вернуть бесплатный проезд. Так как это полномочия субъекта, я обратилась от всех депутатов с этим вопросом к главе региона. Предложила рассмотреть возможность выбора льготы для наших ветеранов труда: бесплатный проезд или денежную выплату в 1 тысячу рублей, - написала Екатерина Стенякина.

Известно, что депутаты донского Заксобрания уже разработали необходимые поправки в областной закон. Теперь властям остается только внедрить систему электронной оплаты за проезд, чтобы перевозчикам было легче возмещать расходы за пассажиров-льготников.

- Не секрет, что Москва - лидер в использовании систем электронной оплаты проезда. Уверена, скоро самые последние технологии будут использоваться и в Ростовской области, - добавила Екатерина Стенякина.

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