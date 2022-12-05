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НовостиОбщество5 декабря 2022 7:50

Депутаты Госдумы попросили вернуть бесплатный проезд для ветеранов труда Ростовской области

Коллективное обращение направили главе донского региона
Ангелина СКИБА
Теперь властям нужно внедрить электронную оплату проезда по всему региону

Теперь властям нужно внедрить электронную оплату проезда по всему региону

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатора Василия Голубева попросили вернуть льготникам Ростовской области бесплатный проезд в общественном транспорте. Этот вопрос уже начали рассматривать на уровне региона, сообщила в своем телеграм-канале депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

- Мы с коллегами получили сотни обращений с просьбами вернуть бесплатный проезд. Так как это полномочия субъекта, я обратилась от всех депутатов с этим вопросом к главе региона. Предложила рассмотреть возможность выбора льготы для наших ветеранов труда: бесплатный проезд или денежную выплату в 1 тысячу рублей, - написала Екатерина Стенякина.

Известно, что депутаты донского Заксобрания уже разработали необходимые поправки в областной закон. Теперь властям остается только внедрить систему электронной оплаты за проезд, чтобы перевозчикам было легче возмещать расходы за пассажиров-льготников.

- Не секрет, что Москва - лидер в использовании систем электронной оплаты проезда. Уверена, скоро самые последние технологии будут использоваться и в Ростовской области, - добавила Екатерина Стенякина.

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