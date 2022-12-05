Отделение офтальмологии БСМП Волгодонска получило новое современное оборудование

Фото: Ростовская АЭС

В Волгодонске после ремонта открылся операционный блок офтальмологического отделения городской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). В помещении был проведен монтаж системы кондиционирования, заменена сантехника. Также оперблок оснастили новым оборудованием и современной медицинской мебелью. Проведение этих работ, общая стоимость которых составила около 11 млн рублей, стало возможным благодаря благотворительным инициативам Ростовской атомной станции.

Отделение офтальмологии, которое рассчитано на 45 коек, является единственным на востоке Ростовской области. Ежегодно здесь проходят лечение свыше 1600 пациентов, а в операционном блоке проводится более 1000 операций.

- Помимо ремонта атомная станция оснащает нашу больницу новым современным оборудованием, которое помогает врачам диагностировать серьезные заболевания на ранних стадиях. Новая медицинская техника поможет значительно быстрее и эффективнее выполнять диагностику, - пояснила заведующая офтальмологическим отделением Динара Токмакова.

Фото: Ростовская АЭС

Ремонт в офтальмологическом отделении - это уже шестой благотворительный проект, реализованный атомщиками в городской больнице скорой медицинской помощи. Ранее новым оборудованием были оснащены приемный покой, хирургическое и ЛОР-отделение.

- В Больнице скорой медицинской помощи проходят лечение жители Волгодонска и нескольких соседних сельских районов. Наши благотворительные миссии направлены на здоровьесбережение населения, и мы собираемся и дальше двигаться в этом направлении. О дальнейших проектах по оснащению больницы мы определимся в начале следующего года совместно с медиками, - рассказал журналистам директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Напомним, что семьдесят процентов благотворительных проектов атомщиков – это проекты, направленные на развитие системы здравоохранения и улучшение качества медицинского обслуживания.