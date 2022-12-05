Громкий звук напугал ростовчан вечером 4 декабря

Ростовчане слышали странные звуки вечером в воскресенье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова-на-Дону рассказали, что 4 декабря слышали громкий звук в Западном микрорайоне. Такие сообщения появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, звук раздался вечером воскресенья. Люди утверждают, что слышно его было в районе улицы Малиновского. Правда согласились с ними далеко не все — например, жители Левенцовки ничего подозрительного не заметили.

Некоторые ростовчане предположили, что звук мог возникнуть из-за петарды или лопнувшей шины, и посоветовали не паниковать.