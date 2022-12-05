Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 8:02

Громкий звук напугал ростовчан вечером 4 декабря

Его слышали некоторые жители Западного микрорайона
Михаил СТРИЖЕВ
Ростовчане слышали странные звуки вечером в воскресенье.

Ростовчане слышали странные звуки вечером в воскресенье.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова-на-Дону рассказали, что 4 декабря слышали громкий звук в Западном микрорайоне. Такие сообщения появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, звук раздался вечером воскресенья. Люди утверждают, что слышно его было в районе улицы Малиновского. Правда согласились с ними далеко не все — например, жители Левенцовки ничего подозрительного не заметили.

Некоторые ростовчане предположили, что звук мог возникнуть из-за петарды или лопнувшей шины, и посоветовали не паниковать.