Россияне взяли в ноябре автокредитов больше на 8% Фото: Иван МАКЕЕВ

По оценке экспертов банка ВТБ в ноябре в России было выдано автокредитов на сумму 64 млрд рублей, что на 8% превышает результат октября. Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей. В декабре ожидается дальнейший рост активности заемщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.

Лидерами по объему выданных средств в ноябре стали Московский регион (965 млн рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 470 млн) и Республика Башкортостан (более 244 млн рублей).

Основная доля продаж (54%) пришлась на новые машины, спрос на которые продолжает расти на фоне господдержки. Самой популярной маркой стала Lada.

- В ноябре драйвером автомобильного рынка продолжила выступать льготная программа. Ее продление позволило поддержать большее количество автолюбителей, что также отразилось на результате минувшего месяца. По нашей оценке, в декабре активность клиентов продолжит расти. Надеемся, что в следующем году рынок автокредитования вернется на траекторию уверенного роста, – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Отметим, что банк входит в число лидеров российского рынка автокредитования.