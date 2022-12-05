Уголовное дело за оскорбление полицейского завели на жителя Калмыкии

Мужчина якобы не захотел отвечать на вопросы полицейских. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 54-летнего жителя Элисты заведено уголовное дело за публичное оскорбление сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Республике Калмыкия.

- Следствием установлено, что в ночью 20 ноября этого года подозреваемый, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, был замечен сотрудниками полиции, которые патрулировали территорию, - рассказали в следкоме. - С целью привлечения нарушителя к административной ответственности сотрудники стали выяснять его личность, однако, мужчина стал публично оскорблять полицейского и инспектора патрульно-постовой службы, унижая их честь и достоинство, как представителей власти в глазах окружающих.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей». Если вина элистинца будет доказана в суде, ему грозит штраф до 40 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до года.

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