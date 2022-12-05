В Ростовской области перевозка депутатов в 2023 году обойдется в 14 млн рублей

Автотранспортные услуги будут оказываться тринадцати депутатам и двум сенаторам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Оказание автотранспортных услуг в целях обеспечения деятельности депутатов Госдумы и сенаторов РФ в Ростовской области обойдется бюджету региона в 2023 году в сумму 14 050 000 рублей. Правительство Ростовской области опубликовало аукцион на поиск подрядчика.

По условиям контракта, услуги будут оказываться тринадцати депутатам и двум сенаторам. Кроме того, служебным транспортом смогут воспользоваться в непредвиденном случае и другие депутаты. В перечень услуг входит предоставление заказчику автотранспортных средств и оказание услуг по управлению автомобилями и их технической эксплуатации.

Годовой лимит транспортных затрат на каждого депутата — 1,5 миллиона рублей, на двух сенаторов - 1,05 миллиона рублей. По техзаданию, подрядчик должен предоставить депутатам 12 легковых автомобилей, а сенаторам — 2 машины. Один автомобиль должен быть всегда доступен в качестве дежурного.

Предполагается, что из-за закрытого аэропорта Платов народных избранников будут возить не только по территории Ростовской области, но и в соседние города: Волгоград, Ставрополь, также Минеральные Воды.

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