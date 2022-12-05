В Ростовской области с помощью беспилотника нашли нарушения на свиноводческом предприятии

Особое внимание на предприятии уделили вопросу биологической безопасности Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Ростовской области с помощью беспилотника обнаружили нарушения на одном из свиноводческих предприятий. Об этом сегодня, 5 декабря, рассказали в управлении Россельхознадзора.

- Особое внимание уделили биологической безопасности объектов, в том числе защите от проникновения посторонних лиц и машин, а также диких животных. Во время обследования нашли нарушения обязательных норм. После этого организация получила предостережение, - рассказали в надзорном ведомстве.

Как уточнили специалисты, проверка на предприятии была профилактической, ее провели из-за угрозы появления африканской чумы свиней.

Напомним, в ноябре 2022 года вирус АЧС регистрировали дважды: в районе хуторе Маслов Тацинского района и вблизи хутора Матросского в Егорлыкском районе.

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