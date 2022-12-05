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НовостиОбщество5 декабря 2022 9:38

В Ростове-на-Дону восстановить водоснабжение планируют до 13:00

В ближайшие время погода должна стабилизироваться
Лейла МИРИШОВА
Вода в в некоторых районах подается с пониженным давлением

Вода в в некоторых районах подается с пониженным давлением

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове восстановить водоснабжение планируют до 13:00. Об этом сообщили в городской администрации.

По словам директора технологического департамента «Водоканала» Игоря Троня, сотрудники активно занимаются вопросом улучшения ситуации с водой.

- Подача воды временно ограничена в некоторых районах города из-за сниженного давления в водопроводной сети. Оно частично касается Кировского, Пролетарского и Октябрьского районов. В связи с уменьшением ветра, восстановление водоснабжения планируется вернуть до 13:00 в полном объеме.

По прогнозам синоптиков, в скором времени погодные условия стабилизируются. Ветер стихнет, а столбики термометров покажут плюсовую температуру.

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