Медсестрой в военном госпитале начала работать депутат Госдумы от Ростовской области

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. Фото: пресс-служба ЗСРО

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина рассказала в своем telegram-канале, почему начала посещать военный госпиталь имени Бурденко. Оказалось, представитель донского региона стала младшей медсестрой.

- На работу в госпиталь прихожу пешком. Иду через КПП вместе с другими сотрудниками и посетителями. Делаю самую обычную работу. Помогаю кормить, убираю в палатах, меняю мочеприемники, даю пить лежачим больным. Это обычная работа младшей медицинской сестры, но она, мне кажется, очень важной и нужной, - рассказала в своем видео Екатерина Стенякина.

Депутат добавила, что работает в 66 отделении нейрохирургии, именно туда на лечение поступают раненые бойцы, которые до этого находились в зоне специальной операции.

- Также поздравляю с Днем волонтера (эту дату отмечают 5 декабря). Все мы в душе немножко добровольцы, - добавила Екатерина Стенякина.

Напомним, в сентябре 2022 года, после объявления частичной мобилизации, депутат записалась на курсы сестринского дела, заявив, что «просто не может оставаться в стороне и намерена всеми силами помогать своей стране».

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Об этом Екатерина Стенякина рассказала в своих соцсетях (подробности)