В Ростове развивать «Парк Темерник» будут по московской модели

В Ростове хотят создать единую управляющую парком Темерник организацию. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Торгово-промышленной палате Ростовской области на круглом столе, посвященном городской среде и устойчивому развитию Ростова-на-Дону, предложили развивать парк вдоль реки Темерник по аналогии с парками вдоль московской реки Яуза. Об этом сообщает издание «Городской репортер».

По мнению экспертов, в ближайшие 10 лет в донской столице нужно создать структуру, которая будет заниматься управлением реки Темерник. В Ростове еще в 2014 году было создано автономное некоммерческое общество «Парк Темерник», целью которого является формирование непрерывного линейного парка вдоль основной ростовской реки. Организации уже удалось внести в градостроительные планы изменения, установить красные линии при определении пользования прибрежной территорией, создать «первую милю» парка, а также наметить планы создания других частей. Кроме того, были пролоббированы работы по очистке русла и строительству очистных сооружений канализации в Аксайском районе.

На круглом столе в ТТП РО обсуждалось, что сейчас за управление отдельными сферами Темерника отвечают разные структуры. Так, за очистку реки отвечает региональное Минприроды, парк «первая миля» находится в зоне ответственности Ростовского зоопарка. В то время как остальная территория значится за управлением культуры и департаментом ЖКХ Ростова.

Эксперты настаивают на создание единой структуры, которая будет управлять Темерником. Примером такой организации является государственное унитарное предприятие «Парк Яуза», созданное правительством Москвы. Оно с 2019 года получило в управление несколько парков и скверов вдоль реки Яузы, объединенных в единую территорию с общими правилами. По мнению глава ГУП «Парк Яуза» Александра Сапронова, московские коллеги готовы поделиться своими наработками, и нет необходимости изобретать велосипед, если уже есть готовые решения.

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