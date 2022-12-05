В Ростовской области женщину и ее подельника подозревают в сбыте наркотиков

Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске в сбыте наркотиков подозревают 32-летнюю женщину и ее 28-летнего подельника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, при досмотре оперативники нашли у злоумышленников несколько пакетов с запрещенным веществом. Выяснилось, что пара брала наркотики через интернет, а затем забирали их в указанном месте. Далее они должны были расфасовать запрещенные вещества и сделать тайники-закладки на территории города.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовно дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...». Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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