В Ростове на Халтуринском потушили пожар в жилой 2-этажке

Пожар полыхал в доме 1917 года постройки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 5 декабря в Ростове-на-Дону на Халтуринском потушили пожар в 2-этажном здании. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Информация о возгорании поступила около 13:43. Пламя вспыхнуло в одной из квартир. В 14:06 горение полностью ликвидировали, - рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия спасатели использовали две автоцистерны. Пострадавших нет.

Добавим, судя по открытым источникам, пожар полыхал в доме 1917 года постройки. Речь идет о жилом кирпичном здании с деревянными перекрытиями.

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