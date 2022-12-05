Трассу «Орбитальная-2» в Ростове собираются проложить через СНТ «Защитник»

Проектировщики уже работают над планировкой и межеванием территории. Фото: сайт правительства РО

В Ростове-на-Дону трассу «Орбитальная-2» собираются проложить по незастроенной территории СНТ «Защитник». Это значит, что ничьим домам снос не грозит. Более того, для местных жителей должны продумать удобные съезды на новую дорогу, сообщили власти.

- Проектируемая автодорога протяженностью 4,5 км должна решить проблему транспортной доступности Суворовского микрорайона, а также обеспечить его связь с Северным жилым районом, - пояснил заместитель главы донского Минтранса Алексей Колбин.

Напомним, сейчас проект еще в разработке. Соглашение о подготовке планировки и межевания территории заключили летом 2022 года.

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