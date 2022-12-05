Новый предновогодний проект поможет россиянам выиграть бонусы, скидки и умную колонку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Совместный предновогодний проект реализуют ВТБ и Яндекс. Участие в нем позволит выиграть бонусы, скидки, промокоды и новую колонку, а также получить банковские услуги на выгодных условиях.

Предусмотрена целая серия выгодных спецпредложений и ценных подарков пользователям от партнеров в различных сервисах поисковой системы.

Путеводитель «Ваш идеальный отпуск» поможет путешественникам определиться с направлением для поездки в новогодние каникулы. Участники квеста на Яндекс Играх, выполненного в виде новогоднего городка-лабиринта, получат спецпредложения от партнеров программы лояльности банка, а также персональные скидки от экосистемы.

Клиенты банка смогут выбрать на Яндекс Маркет подарки для себя, близких или коллег и получить дополнительно скидку 10% на представленные категории подарков. А новые клиенты при оформлении дебетовой карты получат в подарок 1000 рублей.

Участники акции также смогут выиграть умную колонку «Алиса» с новым навыком «Идеи подарков от ВТБ». Устройство расскажет пользователям, как выбрать новогодний сюрприз для близкого человека и получить дополнительную выгоду, оплатив его картой банка.