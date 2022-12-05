«Единая Россия» наградила донских волонтеров за поддержку армии и Донбасса

Фото: zsro.ru

Вклад активистов в гуманитарную миссию партии отметил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

По его словам, в День добровольца вся страна чествует неравнодушных людей, для которых чужая боль и проблема становится их собственной.

- Текущий год особенно показал силу взаимопомощи и волонтерской деятельности. За последнее время мы все с вами столкнулись с совершенно новыми вызовами, историческими событиями, которые активировали в нас внутренние силы и ресурсы для того, чтобы действовать, помогать, не оставаться в стороне, - подчеркнул спикер Заксобрания.

На встрече обсуждались конкретные примеры оказания поддержки освобожденным территориям, а также людям, эвакуированным в донской регион. Значительный вклад внесли партнерские организации «Единой России» - «Боевое братство» и «Молодая Гвардия». Также к гуманитарной миссии присоединились сами жители Донбасса, которые покинули свой дом из-за обстрелов – например, как донецкий блогер Алена Логвинова, которая вместе с партией реализует большой волонтерский проект по помощи семьям из ДНР.

Волонтеры «Единой России» продолжают работать в пунктах временного размещения. В эти дни их главной задачей будет прием группы детей из Херсонской области.

За поддержку поблагодарил коллег из Ростовской области депутат Народного совета ДНР, тоже член партии Валерий Скороходов.

Фото: zsro.ru

- В Мариуполе волонтеры-единороссы развернули работу, когда еще шли бои, буквально в двух домах от первого гуманитарного центра партии. Когда это было наиболее необходимо, сюда из Ростова привезли муку, чтобы печь хлеб. Перед новым учебным годом донские депутаты доставили в республику детские книги и канцелярские наборы. Ваша помощь спасала жизни и грела душу, люди понимали, что их не бросят, - поделился он, выступая по телемосту.

Волонтеры также стали помощниками при комплектовании грузов для линии соприкосновения и оказывают поддержку по бытовым вопросам семьям участников СВО.

Добавим, самые активные волонтеры получили письма от председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, секретаря Генсовета «ЕР» Андрея Турчака и секретаря донского отделения партии Александра Ищенко.