Житель Ростовской области арендовал два грузовика и сдал их на металлолом

Житель Ростовской области продал по частям арендованные грузовики. Фото: Алексей Гайдуков

Жительница Таганрога, 42-летняя сотрудница транспортной компании, сдала в аренду мужчине из Заветинского района два грузовика, сообщает донской главк. Перед подписанием договора дончанин пояснил, что собирается заниматься грузоперевозками. Однако, судя по всему, бизнес не пошел.

Когда пришло время платить арендную плату, мужчина перестал отвечать на звонки. Тогда представитель транспортной фирмы написала заявление в полицию.

45-летнего предпринимателя быстро задержали. Выяснилось, что заказы на перевозки ему так и не поступили, а потом машины и вовсе сломались. Тогда подозреваемый их разобрал по частям и сдал в пункт приема металлолома.

Сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

- Он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если дело дойдет до суда, а вину подозреваемого признают, злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

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