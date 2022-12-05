Для детей разработана программа «Кубокот», которая поможет получить важные знания и развить навыки

Для детей разработана программа «Кубокот». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Для детей в возрасте от 3 до 7 лет запускается новое приложение «Кубокот». Оно включает набор увлекательных интерактивных игр для развития определенных навыков. Пазлы, раскраски, головоломки, тесты и другие игры помогут ребенку развить логику, внимательность, критическое и креативное мышление. Мобильное приложение разработано компанией «Медиа-Телеком» (совместное предприятие «Национальной Медиа Группы» и «Ростелекома»).

- Мы уделяем большое внимание детскому контенту и подходим к его производству максимально ответственно. И сейчас мы наблюдаем острый дефицит развивающего контента для детей дошкольного возраста, от 3 до 7 лет. Так родилась идея сделать мобильное приложение именно для этой возрастной группы. «Кубокот» получился очень ярким, творческим и полезным — он в ненавязчивой и увлекательной форме помогает детям готовиться к школе, — отметил директор компании «Медиа-Телеком» Александр Косарим.

Выполняя в приложении креативные и несложные задания, дети одновременно получают важные знания и развивают навыки, которые включены в федеральные государственные образовательные стандарты. Это развитие речи, когнитивное, эстетическое и физическое развитие, эмоциональный интеллект. В приложении также представлено более сотни офлайн-заданий (раскраски, головоломки, поделки и другие).

Кубокот — главный герой образовательного мультсериала собственного производства телеканала СТС Kids «Развлечёба».

За успешное прохождение заданий ребенок получает награды — возможность посмотреть в приложении мультфильмы «Три кота», «Лекс и Плу: Космические таксисты» и «Развлечёба».

Возможности «Кубокота» доступны пользователям видеосервиса Wink, а также подписчикам «Яндекс Плюс» с опцией «Детям».

Скачать приложение «Кубокот» и ознакомиться с правилами и пользовательским соглашением можно по ссылке: https://kubokot.com/. Участники проекта также являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде.

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