Глава СК России поручит проверить информацию о сносе исторических зданий

Ранее в соцсетях сообщили, что в Ростове якобы собираются сносить старинные здания Фото: Иван МАКЕЕВ

Проверку из-за сноса исторических зданий в Ростове-на-Дону поручил провести председатель федерального Следкома Александр Бастрыкин. Об этом 5 декабря сообщает информационный центр СК России.

- Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по информации, опубликованной в публичном пространстве, и представить подробный доклад, - поясняют в сети представители ведомства.

Тщательное расследование должны организовать после жалобы одного из активистов-градозащитников. В социальных сетях ростовчанин заявил, что, по его мнению, в донской столице собираются ликвидировать целый ряд построек, в том числе особняк купца Михаила Шалаева, дом Билибина и здание Марии Горбачевой.

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