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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 15:07

Житель Ростовской области попал под следствие за кражу зимней резины

Мужчина забрал чужое имущество из незапертого гаража
Анна ШИЛЯЕВА
Мужчина украл колеса из незапертого гаража

Мужчина украл колеса из незапертого гаража

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Шахтах, местная жительница из-за забывчивости лишилась комплекта зимней резины на машину. Как сообщили в донском главке, она уехала по делам, но не закрыла гараж.

На это обратил внимание прохожий, воспользовавшийся в итоге ситуацией. Мужчина зашел в помещение и похитил комплект зимней резины.

А потерпевшая написала заявление в полицию. Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника. Но колеса к тому времени были проданы. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

- В отношении злоумышленника завели дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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