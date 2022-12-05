Житель Ростовской области попал под следствие за кражу зимней резины

Мужчина украл колеса из незапертого гаража Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в Шахтах, местная жительница из-за забывчивости лишилась комплекта зимней резины на машину. Как сообщили в донском главке, она уехала по делам, но не закрыла гараж.

На это обратил внимание прохожий, воспользовавшийся в итоге ситуацией. Мужчина зашел в помещение и похитил комплект зимней резины.

А потерпевшая написала заявление в полицию. Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника. Но колеса к тому времени были проданы. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

- В отношении злоумышленника завели дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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