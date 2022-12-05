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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 15:59

В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, избивший сожительницу

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Мужчина из Ростовской области до смерти избил свою сожительницу.

Мужчина из Ростовской области до смерти избил свою сожительницу.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнгео жителя Дубовского района, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшему по неосторожности ее смерть. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемый, находясь в хуторе Вербовый Лог Дубовского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры со своей 45-летней сожительницей нанес ей множественные удары руками, а затем палкой и ремнем по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Нерадивого любовника задержали на следующий день.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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