В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, избивший сожительницу

Мужчина из Ростовской области до смерти избил свою сожительницу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнгео жителя Дубовского района, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, повлекшему по неосторожности ее смерть. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемый, находясь в хуторе Вербовый Лог Дубовского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры со своей 45-летней сожительницей нанес ей множественные удары руками, а затем палкой и ремнем по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Нерадивого любовника задержали на следующий день.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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