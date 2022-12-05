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НовостиПроисшествия5 декабря 2022 16:13

В Ростовскй области сгорела Audi 100

Для ее тушения была задействована одна автоцистерна
Михаил СТРИЖЕВ
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12.14.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 12.14.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Шахтах Ростовской области сгорела иномарка Audi 100. Происшествие случилось на дороге в поселок Таловый 5 декабря.

Как сообщили в донском управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12.14. Для тушения была привлечена одна автомобильная цистерна.

– В 12.40 возгорание было ликвидировано. Его площадь составила 4 квадратных метра. Пострадавших нет, — прокомментировали в ведомстве.

Установить причину происшествия предстоит специалистам.

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