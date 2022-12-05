Под Таганрогом водитель перевернувшейся «ГАЗели» отказался от оформления ДТП

Водитель «ГАЗели» от оформления ДТП отказался, поскольку никто не пострадал. Фото: Сергей ГАПОН

В понедельник, 5 декабря, на автодороге под Таганрогом, в районе поселка Новоприморский, перевернулся автомобиль «ГАЗель». Об этом сообщают в управлении ГИБДД по Ростовской области.

На опубликованном в соцсетях очевидцами видео видно, что авария произошла из-за лопнувшего колеса. Машина перевернулась и образовала пробку на дороге.

Водитель «ГАЗели» от оформления ДТП отказался, поскольку никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночью 9 июля на трассе Ростов - Батайск столкнулись «КамАЗ» и «ГАЗель»

Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях (подробнее)