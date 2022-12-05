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НовостиОбщество5 декабря 2022 16:27

Под Таганрогом водитель перевернувшейся «ГАЗели» отказался от оформления ДТП

Автомобиль завалился на бок и перегородил дорогу
Источник:kp.ru
Водитель «ГАЗели» от оформления ДТП отказался, поскольку никто не пострадал.

Водитель «ГАЗели» от оформления ДТП отказался, поскольку никто не пострадал.

Фото: Сергей ГАПОН

В понедельник, 5 декабря, на автодороге под Таганрогом, в районе поселка Новоприморский, перевернулся автомобиль «ГАЗель». Об этом сообщают в управлении ГИБДД по Ростовской области.

На опубликованном в соцсетях очевидцами видео видно, что авария произошла из-за лопнувшего колеса. Машина перевернулась и образовала пробку на дороге.

Водитель «ГАЗели» от оформления ДТП отказался, поскольку никто не пострадал.

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Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях (подробнее)