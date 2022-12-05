В Ростове не будут сносить дома в СНТ при строительстве дублера Орбитальной

Новая дорога пройдет через СНТ, но дома сноситься не будут. Фото: сайт донского правительства.

Минтранс Ростовской области не намерен сносить дома для строительства дублера Орбитальной улицы в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба министерстве транспорта.

По словам замминистра транспорта Алексея Колбина, проектируемая автодорога протяженностью 4,5 километра решит проблему транспортной доступности жилого района «Суворовский». Кроме того, новая магистраль обеспечит его связь с Северным жилым районом.

Новая дорога пройдет через СНТ «Защитник», но только через незастроенную территорию, готовым домам снос не грозит. Проект планируют разработать к середине 2023 года. Тогда же и начнутся сами строительные работы.

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