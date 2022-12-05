Житель Ростовской области подозревается в посредничестве при получении взяток от студентов

Полученные подозреваемым деньги предназначались должностным лицам образовательного учреждения.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
47-летнего жителя города Шахты Ростовской области подозревают в том, что в октябре 2022 года он выступил посредником в получении взяток в общей сумме 440 тысяч рублей от 8 студентов одного из образовательных учреждений города.
По версии следствия, полученные деньги предназначались должностным лицам этого учреждения за изготовление выпускных квалификационных работ. Противоправные действия подозреваемого были пресечены правоохранителями.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, следствием выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе иных лиц, причастных к совершенному преступлению.
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