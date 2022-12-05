В Ростове на Левенцовке построят четырехполосную дорогу

Новая автодорога с тротуарами и велодорожками станет продолжением улицы Жданова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону местный застройщик спроектирует четырехполосную дорогу вместе с 15 домами. Постановление об этом опубликовали на сайте ростовской администрации.

Новая автодорога с тротуарами и велодорожками станет продолжением улицы Жданова и соединит две уже существующие части улицы — от Еременко до Солженицына. Предусмотренная скорость передвижения по новой автодороге – не более 60 километров в час.

Сроки создания новой дороги не уточняются.

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