В Ростове на Левенцовке построят четырехполосную дорогу

Новая автодорога с тротуарами и велодорожками станет продолжением улицы Жданова.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону местный застройщик спроектирует четырехполосную дорогу вместе с 15 домами. Постановление об этом опубликовали на сайте ростовской администрации.
Новая автодорога с тротуарами и велодорожками станет продолжением улицы Жданова и соединит две уже существующие части улицы — от Еременко до Солженицына. Предусмотренная скорость передвижения по новой автодороге – не более 60 километров в час.
Сроки создания новой дороги не уточняются.
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