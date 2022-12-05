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НовостиОбщество5 декабря 2022 19:07

Ростов-на-Дону начали оформлять к Новому году старыми украшениями

Новогоднюю ель уже поставили на площади Советов
Анастасия ТАЛЫЗИНА
На площади Советов уже украшают установленную здесь новогоднюю ель.

На площади Советов уже украшают установленную здесь новогоднюю ель.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове стартовали работы по украшению города к встрече Нового года, рассказал в своем Телеграм-канале глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

По его словам, донскую столицу будут оформлять согласно разработанным концепциям и брендбуку. Скоро в городе появятся традиционные праздничные деревья, хвойные арки, световые конструкции и деревянные игрушки.

Так, на площади Советов уже украшают установленную здесь новогоднюю ель и подключают праздничную гирлянду. А на площади около Публичной библиотеки уже разместился светящийся шар. Светящиеся цифры «2023» появятся в пешеходной зоне Соборного переулка.

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