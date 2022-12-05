Ростов-на-Дону начали оформлять к Новому году старыми украшениями

На площади Советов уже украшают установленную здесь новогоднюю ель. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове стартовали работы по украшению города к встрече Нового года, рассказал в своем Телеграм-канале глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

По его словам, донскую столицу будут оформлять согласно разработанным концепциям и брендбуку. Скоро в городе появятся традиционные праздничные деревья, хвойные арки, световые конструкции и деревянные игрушки.

Так, на площади Советов уже украшают установленную здесь новогоднюю ель и подключают праздничную гирлянду. А на площади около Публичной библиотеки уже разместился светящийся шар. Светящиеся цифры «2023» появятся в пешеходной зоне Соборного переулка.

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