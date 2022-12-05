В медучреждениях Ростовской области устраняют дефицит кадров

Кадровая политика в сфере здравоохранения Дона является одним из приоритетных направлений работы. Фото: пресс-служба донского правтельства.

В Ростовской области руководители службы здоровья обсудили кадровые вопросы. В медорганизациях Дона сейчас работают более 12 тысяч врачей, 30 тысяч средних медицинских работников и 6,5 тысячи человек младшего медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

По словам министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева, кадровая политика в сфере здравоохранения Дона является одним из приоритетных направлений работы. Несмотря на тенденцию увеличения численности врачей, дефицит медработников сохраняется в первичном звене здравоохранения и в подразделениях скорой помощи.

Этот дефицит устраняется благодаря поддержке медработников, направленной на привлечение и закрепление кадров в субъекте, а также обучение в рамках целевого набора в РостГМУ. В донском регионе работают «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачи получают единовременные в размере 500 тысяч рублей на одного медработника. Также сотрудники больниц получают помощь по приобретению жилья и улучшению жилищных условий.

По мнению властей, передача муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Ростовской области позволит выстроить систему здравоохранения, основанную на единых принципах управления.

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