Делегация Ростовской области выступит на форуме по охране наследия

В рамках конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия сформировался Список всемирного наследия. Фото: Правительство РО.

Делегация их трех человек из Ростовской области приняла участие в открытии международного форума, посвященного 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Форум проходит в столице Татарстана, Казани. Здесь же состоялось и пленарное заседание. Ростовскую область представила делегация, в состав которой вошли министр культуры Анна Дмитриева, председатель комитета по охране культурного наследия Ростовской области Иван Грунский и директор музея «Танаис» Вадим Перевозчиков.

Отметим, что на протяжении полувека в рамках конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года формировался Список всемирного наследия – перечень выдающихся культурных и природных достопримечательностей, представляющих общечеловеческую ценность и требующих особой защиты.

В 2021 году от Ростовской области были поданы документы на включение объекта культурного наследия федерального значения «Городище «Танаис», III век до н.э. – V век н.э.» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Только разработка номинационного досье и плана управления на объект составила 4,8 миллиона рублей.

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