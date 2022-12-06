В Ростове продолжается работа над проектом парка «Темерник»

Создание линейного парка вдоль реки Темерник было инициативой АНО «Парк Темерник. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове в целях развития проекта «Парк Темерник» в ближайшие 10 лет планируют создать единую организацию, которая будет курировать все территории нового парка. Об этом сообщает издание «Городской репортер» со ссылкой на спикеров, выступивших в ТПП Ростовской области на круглом столе о городской среде и устойчивом развитии города.

Создание линейного парка вдоль реки Темерник было инициативой образованного в 2014 году АНО «Парк Темерник. Благодаря его сотрудникам удалось установить «красные линии» при определении пользования прибрежной территорией и внести ряд изменений в градостроительные планы. Также за это время были проведены работы по очистке русла и строительству очистных сооружений канализации в Аксайском районе. Кульминацией стало создание «первой мили» линейного парка.

На круглом столе поднялся вопрос о том, что за территорией вдоль Темерника должна управлять одна и та же организация. Сейчас за очистку реки отвечает Министерство природы Ростовской области, а за «первую милю» — Ростовский зоопарк. Последующие мили будут курировать управление культуры и департамент ЖКХ. В связи с этим было бы логичным создать единый центр управления развития Темерника.

И здесь московские коллеги из парка «Яуза» могут помочь своим примером. Эта структура отвечает за парки и скверы вдоль реки Яуза. В свою очередь директор «Парк Яуза» Александр Сапронов пообещал поделиться своим опытом, поскольку обе реки идентичны по протяженности и населению прибрежных территорий.

На что председатель правления АНО «парк Темерник» Николай Бритвин ответил, что необходимо собрать всю базу по Яузе, наработанные материалы по Темернику и людей, у которых есть понимание, какие механизмы нужно задействовать. Должно появиться Новое госучреждение для управления рекой, которое лет через десять может вылиться в некий институт экологии Темерника.

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