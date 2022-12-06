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НовостиОбщество6 декабря 2022 3:49

В Ростове продолжается работа над проектом парка «Темерник»

Развивать территорию вдоль ростовской реки планируют по примеру московской Яузы
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Создание линейного парка вдоль реки Темерник было инициативой АНО «Парк Темерник.

Создание линейного парка вдоль реки Темерник было инициативой АНО «Парк Темерник.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове в целях развития проекта «Парк Темерник» в ближайшие 10 лет планируют создать единую организацию, которая будет курировать все территории нового парка. Об этом сообщает издание «Городской репортер» со ссылкой на спикеров, выступивших в ТПП Ростовской области на круглом столе о городской среде и устойчивом развитии города.

Создание линейного парка вдоль реки Темерник было инициативой образованного в 2014 году АНО «Парк Темерник. Благодаря его сотрудникам удалось установить «красные линии» при определении пользования прибрежной территорией и внести ряд изменений в градостроительные планы. Также за это время были проведены работы по очистке русла и строительству очистных сооружений канализации в Аксайском районе. Кульминацией стало создание «первой мили» линейного парка.

На круглом столе поднялся вопрос о том, что за территорией вдоль Темерника должна управлять одна и та же организация. Сейчас за очистку реки отвечает Министерство природы Ростовской области, а за «первую милю» — Ростовский зоопарк. Последующие мили будут курировать управление культуры и департамент ЖКХ. В связи с этим было бы логичным создать единый центр управления развития Темерника.

И здесь московские коллеги из парка «Яуза» могут помочь своим примером. Эта структура отвечает за парки и скверы вдоль реки Яуза. В свою очередь директор «Парк Яуза» Александр Сапронов пообещал поделиться своим опытом, поскольку обе реки идентичны по протяженности и населению прибрежных территорий.

На что председатель правления АНО «парк Темерник» Николай Бритвин ответил, что необходимо собрать всю базу по Яузе, наработанные материалы по Темернику и людей, у которых есть понимание, какие механизмы нужно задействовать. Должно появиться Новое госучреждение для управления рекой, которое лет через десять может вылиться в некий институт экологии Темерника.

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